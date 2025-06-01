Tokat'ta taziyeye gidenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.
Ağrı'dan Sakarya'daki taziyeye gidenleri taşıyan A.K. (47) idaresindeki 04 AAT 332 plakalı minibüs, Tokat- Reşadiye kara yolu Muhtardüzü köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki 9 kişi yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Minibüs Devrildi: 10 Yaralı - Son Dakika
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