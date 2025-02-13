Tokat\'ta Öğretmen Servisi Devrildi

Tokat'ta, öğretmenlerin bulunduğu servis aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serdar Yılmaz (38) idaresindeki 60 SE 265 plakalı öğretmenlerin bulunduğu minibüs, Hampınar mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza sırasında araçta 15 öğretmen bulunduğu öğrenildi.
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