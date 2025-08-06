Tokat\'ta Orman Yangını

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahale ediyor.
Tepekışla Barajı yakınlarında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, Erbaa Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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