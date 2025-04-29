Tokat\'ta Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İbrahim Ekenel (55) idaresindeki 60 ZN 096 plakalı otomobil, Tokat- Turhal kara yolu Şenyurt beldesi kavşağında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ayten Ekenel (70) ve Cevriye Ekenel (48) ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.