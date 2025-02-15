Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
V.U. idaresindeki 25 BA 625 plakalı otomobil, Tokat-Reşadiye kara yolunun Irmak köyü yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Otomobil Devrildi, 4 Yaralı - Son Dakika
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