Tokat'ın Reşadiye ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
E.Ç. (48) idaresindeki 34 KM 686 plakalı otomobil, Tokat-Reşadiye kara yolu Çakmak köyü Dokuzdolambaç mevkisinde devrildi.
Kazada sürücüyle araçta bulunan Z.Ç. (46), E.Ç. (18) ve T.A.A. (2) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Otomobil Devrildi: 4 Yaralı - Son Dakika
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