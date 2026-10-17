Tokat\'ta SOLOTÜRK gösterisi 30 dakika sürdü, Vali Köklü Türk Yıldızları\'nı istiyor

Tokat'ta SOLOTÜRK gösterisi 30 dakika sürdü, Vali Köklü Türk Yıldızları'nı istiyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SOLOTÜRK, Tokat Havalimanı'nda yaklaşık 30 dakika süren gösteri uçuşu yaptı; vatandaşlar gösteriyi Türk bayraklarıyla izledi. Tokat Valisi Abdullah Köklü, hava muhalefeti nedeniyle kısa kesilen gösterinin ardından 2027 baharında Türk Yıldızları ile buluşmak istediklerini söyledi.
Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Tokat'ta gösteri uçuşu yaptı.
Tokat Havalimanı'nda ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen vatandaşlar, SOLOTÜRK gösterisini ilgiyle izledi.
Yaklaşık 30 dakika süren gösterinin ardından Tokat Valisi Abdullah Köklü, gazetecilere, SOLOTÜRK'ü Tokat'ta ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin üstün yetenekli pilotlarının kendilerini gururlandırdıklarını belirten Köklü, "2027 baharında da Türk Yıldızları ile buluşmak istiyoruz. Girişimlerimiz başladı. SOLOTÜRK'e doyamadık, hava muhalefetinden dolayı biraz kısa kestik. Daha güzel atmosferde hemşehrilerimizle buluşturacağız." dedi.
Gösteriyi Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da izledi.
Kaynak: AA
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