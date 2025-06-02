Tokat'ın Zile ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
B.K.D. (24) yönetimindeki 06 ZAG 68 plakalı otomobil, Karayün mevkisinde tarlaya devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan B.D. (13) ve B.D. (46) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Tarlaya Devrilen Araçta 3 Yaralı - Son Dakika
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