Tokat'ta kent genelinde kar yağışı ekili oldu.
Karayolları ekipleri, Kızıliniş ile 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Yeşilyurt, Başçiftlik, Artova ve Zile ilçelerinde de kar yağışı etkisini gösterdi.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığı ise yaklaşık 40 santimetreye ulaştı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Yoğun Kar Yağışı - Son Dakika
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