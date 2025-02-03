Tokat'tan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tokat'tan kısa kısa

Tokat\'tan kısa kısa

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Özel İdare Müdürlüğüne 3 yeni araç alındı.

03.02.2025 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Özel İdare Müdürlüğüne 3 yeni araç alındı.

Başçiftlik Kaymakamlığı önünde yapılan törenle bir kamyon ve bir kepçenin teslimi gerçekleştirildi.

Törene, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ahmet Kayhan, Başçiftlik Kaymakamı Serhat Satış, Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, İlçe Özel İdare Müdürü Selvet Şen, İlçe Jandarma Komutanı Muharrem Er ve daire amirleri katıldı.

Başçiftlik'te yol kenarındaki ağaçların kesim ve budaması yapıldı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde ana yol kenarında bulunan ve araçların görüş mesafelerine engel teşkil eden ağaçların kesim ve budama işlemi gerçekleştirildi.

Başçiftlik- Reşadiye yolu güzergahında ilçe çıkışı ana yol kenarında bulunan ağaçların araçların görüş mesafesini kısıtladığı ve olası kazalara sebebiyet verebileceği düşüncesiyle Başçiftlik Belediyesi tarafından arazi sahipleri ile gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde ağaçların kesim ve budama işlemi gerçekleştirildi.

Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, yaptığı açıklamada, "İlçemizin Reşadiye güzergahında bulunan birçok ağaç aşırı dallanma ve büyüme sonucunda yolda görüş mesafesini engellediği yolunda aldığımız şikayetler neticesinde, arazi ve ağaç sahipleri ile görüşme gerçekleştirerek ağaçların kesim ve budama işlemini gerçekleştirdik. Hem görüntü kirliliği ortadan kalktı hem de yolun görüş mesafesi sorunu ortadan kalmış oldu" diye konuştu.

- Erbaa Özel İdare Müdürlüğüne 4 yeni araç alındı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde ilçesinde Özel İdare Müdürlüğüne 4 yeni araç alındı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende 1 greyder, 1 loader ve 2 adet kazıcı yükleyici teslim alındı.

AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Fatih Başara, yaptığı açıklamada, "Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya, Tokat Valimiz Sayın Abdullah Köklü'ye, Anayasa Komisyonu Başkanımız ve Tokat Milletvekilimiz Sayın Yusuf Beyazıt'a, milletvekillerimiz Sayın Mustafa Arslan ve Sayın Cüneyt Aldemir'e, Kaymakamımız Sayın İsmail Altan Demirayak'a, İl Genel Meclis Başkanımız Sayın Ali İhsan Gürel'e, Genel Sekreterimiz Sayın Ahmet Kayhan'a, İl Genel Meclis üyelerimize, Tokat İl Özel İdaresi yöneticilerine ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Başçiftlik, Belediye, Güncel, tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tokat'tan kısa kısa - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:50 Gezi soruşturması medyaya sıçradı ama bir sıkıntı var: Mümkün değil Gezi soruşturması medyaya sıçradı ama bir sıkıntı var: Mümkün değil
17:40 ’’Yenidoğan Çetesi’’ sanığı İlker Gönen için cenaze töreni Alanda tek bir çelenk vardı ''Yenidoğan Çetesi'' sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı
17:37 Celal Şengör’den Ege’deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık Celal Şengör'den Ege'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık
17:34 Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek
17:34 Yunanistan’da büyük kaçış 7.3’lük depreme neden olan fay harekete geçti Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti
08:21 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu
08:19 Kabine bugün toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
08:15 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
08:01 Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi
07:56 İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi
07:50 Arsenal Manchester City’yi paramparça etti Arsenal Manchester City'yi paramparça etti
07:46 Haiti’de silahlı çeteler kasabaya saldırdı 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı Haiti'de silahlı çeteler kasabaya saldırdı! 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı
07:36 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri delirtecek sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler
07:34 Ankara’da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı Ankara'da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 19:27:30. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'tan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.