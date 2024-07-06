Tokat Yeşilyurt'ta Sağanak ve Dolu Sonrası Temizlik Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Tokat Yeşilyurt'ta Sağanak ve Dolu Sonrası Temizlik Çalışmaları Başladı

Tokat Yeşilyurt\'ta Sağanak ve Dolu Sonrası Temizlik Çalışmaları Başladı

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde dün meydana gelen sağanak ve dolu yağışı sonucunda meyve ağaçları ve ekili araziler zarar gördü. Sağanak ve dolunun neden olduğu su baskınları, elektrik tellerinin kopması, ağaçların devrilmesi ve çatıların uçması gibi sorunların ardından Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarına başladı. Ekipler, yolları çamurdan temizleyerek ulaşımı sağlamak için çalışıyor ve devrilen ağaçları ile çatı uçmaları nedeniyle kopan parçaları kaldırıyor.

06.07.2024 10:49
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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde dün etkili olan sağanak ve dolunun neden olduğu sorunların giderilmesi için çalışma yürütülüyor.

İlçede dün meydana gelen sağanak ile dolu yağışı nedeniyle meyve ağaçları, ekili araziler zarar gördü.

Pek çok ev ve iş yerini su basmasına, elektrik tellerinin kopmasına, ağaçların devrilmesine, çatıların uçmasına neden olan sağanak ve dolunun ardından Yeşilyurt Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarına başladı.

Ekipler, ulaşımda sorun yaşanmaması için yolları çamurdan temizliyor, devrilen ağaçları ve çatı uçmaları nedeniyle kopan parçaları kaldırıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tokat Yeşilyurt'ta Sağanak ve Dolu Sonrası Temizlik Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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