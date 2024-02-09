Tokat Yeşilyurt'ta Sigarayı Bırakma Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Tokat Yeşilyurt'ta Sigarayı Bırakma Semineri Düzenlendi

Tokat Yeşilyurt\'ta Sigarayı Bırakma Semineri Düzenlendi

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde seminer düzenlendi. Yeşilyurt Toplum Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Şeyda Eroğlu tarafından Halk Eğitimi Merkezi salonunda, 'Sigarayı bırak, hayatı bırakma' sloganıyla seminer gerçekleştirildi. Eroğlu, sigara bağımlılığı, sigaranın etkileri, sigara ile ilişkili hastalıklar, gebelikte sigara kullanımı, çocuklar için pasif içicilik, sigara para ve ekonomi ile sigarayı bırakma süreci ile ilgili konularda bilgi aktardı. Seminere Kaymakam Murathan Cebeci, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş, İlçe Emniyet Amiri Eren Aydoğmuş ile daire amirleri, memurlar ve vatandaşlar katıldı.

09.02.2024 16:31  Güncelleme: 16:37
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9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde seminer düzenlendi.

Yeşilyurt Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Şeyda Eroğlu tarafından Halk Eğitimi Merkezi salonunda, "Sigarayı bırak, hayatı bırakma" sloganıyla seminer gerçekleştirildi.

Eroğlu, sigara bağımlılığı, sigaranın etkileri, sigara ile ilişkili hastalıklar, gebelikte sigara kullanımı, çocuklar için pasif içicilik, sigara para ve ekonomi ile sigarayı bırakma süreci ile ilgili konularda bilgi aktardı.

Yeşilyurt İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Said Özkan ise başından geçen olaylardan örnek vererek, sigaranın yol açtığı olumsuzluklara dikkati çekti.

Seminere Kaymakam Murathan Cebeci, Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Engin Şentaş, İlçe Emniyet Amiri Eren Aydoğmuş ile daire amirleri, memurlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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