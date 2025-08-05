Tommy Robinson Gözaltına Alındı

İngiltere'de aşırı sağcı Tommy Robinson, başkent Londra'daki St. Pancras tren istasyonunda bir kişiye yönelik saldırı şüphesiyle gözaltına alındı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, gerçek adı Stephen Yaxley-Lennon olan Robinson, Portekiz'in Faro kentinden İngiltere'ye döndüğü sırada Luton Havalimanı'nda polis tarafından yakalandı.

İngiliz Ulaştırma Polisi tarafından yapılan açıklamada, 42 yaşındaki şüphelinin 28 Temmuz'da meydana gelen olayla bağlantılı olarak "ağır bedensel zarar verme" şüphesiyle gözaltına alındığı ve sorgulanmak üzere karakola götürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, şüphelinin olay sonrası ülkeyi terk ederek İspanya'nın Tenerife kentine, oradan da Portekiz'e geçtiği, polisin ise dönüş uçağını takip ederek havalimanında gözaltı işlemini gerçekleştirdiği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde, 64 yaşındaki bir kişinin istasyon zemininde hareketsiz şekilde yattığı, Robinson'un ise olay yerinde bulunduğu görüldü. Görüntülerde Robinson'un, "Bana saldırdı." dediği de duyuldu.

Polis, yaralanan kişinin hastaneye kaldırıldığını, hayati tehlikesi bulunmadığını ve şu anda mağdur olarak değerlendirildiğini bildirdi.

Tommy Robinson, İngiltere'de nefret söylemi, kamu düzenini bozma ve benzeri nedenlerle daha önce de birçok kez gözaltına alınmıştı.

Aşırı sağcı Tommy Robinson 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı

Ülkedeki aşırı sağcı grupların başında gelen İngiliz Savunma Ligi'nin eski lideri Robinson, 2021'de 16 yaşındaki Suriyeli sığınmacı Hicazi'nin okulundaki kız öğrencileri taciz ettiği iddiasını ortaya atmış, çocuğun açtığı davada iddiaların iftira olduğu ortaya çıkmıştı.

100 bin sterlin (yaklaşık 4,5 milyon lira) tazminat ödemeye mahkum edilen Robinson, bu dava ve diğer bazı davalarında mahkeme hükümlerine uymadığı için Ekim 2024'te 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Tutukluluğu öncesi Robinson, sık sık göçmenlere ve Müslümanlara yönelik saldırgan sosyal medya paylaşımları yapmış, geçen yıl İngiltere'deki aşırı sağcı sokak olaylarını desteklemişti.