Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen tomruk yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
N.O. (28) idaresindeki 78 YD 844 plakalı tomruk yüklü kamyon, Karabük- Kastamonu kara yolu Konarı köyü mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tomruk Yüklü Kamyon Devrildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?