Tonga Başbakanı Sovaleni İstifa Etti

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Güney Pasifik'te ada ülkesi Tonga'da Başbakan Siaosi Sovaleni, parlamentodaki güven oylaması öncesi istifa ettiğini duyurdu.

Tonga Başbakanı Sovaleni, hakkında parlamentoda düzenlenmesi planlanan güven oylaması öncesi milletvekillerine hitaben yaptığı konuşmada, istifa kararını açıkladı.

Kararını göz yaşları içinde parlamentoda duyuran Solaveni, "Bu topraklara özgürlük verildiğini sanıyordum ama hala kölelik var." ifadesini kullandı.

İstifası sonrası Avustralya Yayın Kurumuna (ABC) konuşan Sovaleni, kararının "Tonga için en iyi seçenek" olduğunu düşündüğünü söyledi.

Sovaleni, "Yürüttüğümüz çalışmaları sürdürecek bir sonraki başbakan kim olursa olsun, desteklemeyi sabırsızlıkla bekliyorum" diye konuştu.

2021'de başbakanlığı üstlenen 54 yaşındaki lider, ağustosta başkent Nuku'alofa'da "Pasifik Adaları Forumuna" (PIF) ev sahipliği yapmıştı.

Öte yandan, Muhalefet milletvekili Mateni Tapueluelu de açıklamasında, Sovaleni'nin, güven oylaması öncesi istifasıyla "olgunluk" gösterdiğini kaydetti.

Tapueluelu, başbakanın istifasıyla sonuçlanan sürecin üzücü olduğunu dile getirerek, "Ancak bu, anayasaya göre zorunlu bir durum oldu ve ne yazık ki mevcut yönetim hakkında hissettiğimiz bir durumdu." dedi.

Ulusal basındaki haberlerde, milletvekillerinin 24 Aralık'taki parlamento oturumunda, ülkenin yeni başbakanını seçeceği aktarıldı.

Tonga Kralı 6. Tupou'nun, bu yıl Sovaleni ile ülkenin Dışişleri ve Savunma Bakanlarına "güven duymadığı" açıklamaları, ülkede ses getirmişti.

PIF zirvesi dahil son dönemde hükümet harcamalarına yönelik endişeler sonrası muhalefet, Sovaleni aleyhine güvensizlik önergesi sunmuştu.