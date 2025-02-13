Tonya'da Veliler Yarıştı, Ödül Yem Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tonya'da Veliler Yarıştı, Ödül Yem Oldu

Tonya\'da Veliler Yarıştı, Ödül Yem Oldu

Tonya'da düzenlenen bilgi yarışmasında velilere hayvancılık destekleri için yem hediye edildi.

13.02.2025 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Tonya ilçesinde hayvancılıkla geçinen velilerin katıldığı bilgi yarışmasında, dereceye girenlere yem hediye edildi.

İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tonya Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizesinde, Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde "Veliler Yarışıyor" isimli bilgi yarışması düzenlendi.

İlçedeki 7 okuldan 21 velinin katıldığı yarışmada okul idarecilerinden oluşan jüri üyeleri, katılımcılara hayvancılık ve yöreye ait çeşitli sorular yönlendirdi.

Sorulara en fazla doğru yanıtı vererek birinci olan üç kişilik gruba üç çuval yem, ikinci ve üçüncü olan gruba da üç çuval buğday kepeği hediye edildi.

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, AA muhabirine, bu tür etkinliklerin yöre kültürünü tanıtmaya yönelik önemli katkı sağladığını ifade etti.

İlçenin ekonomik olarak en iyi seviyeye gelmesinin hedefleri olduğunu dile getiren Beşel, "Ekonomik yönden Tonya'mızın en önemli uğraş alanı hayvancılık, en önemli ürünü de Tonya tereyağı, süt ve süt ürünleridir. Yem ve kepek ödülü konulurken hayvancılığımıza ve ekonomimize katkı amaçlanmıştır." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrah Demiral ise okulların kültür aktarımı noktasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Tonya ilçemizde her mahallemizde farklı kültürel değerlerin, farklı kültürel zenginliğin olduğunu biliyoruz. Burada ne velilerimizin kültürünü ölçüyoruz ne de velilerimizi yarıştırıyoruz. Velilerimizi esasında kültürel değerlerimizi öğrencilerimize aktarımı noktasında kullanmaya çalıştık." diye konuştu.

Bölgedeki temel geçim kaynaklarından olan hayvancılığa da aynı zamanda destek vermeyi hedeflediklerine değinen Demiral, şöyle devam etti:

"Yöremizdeki insanların birçoğu hayvancılıktan gelirini kazanıyor. Biz de dedik ki yarışmaya katılacak olan velilerimizin ağılda en az bir baş hayvanı olsun. Bu kapsamda velilerimizi yarışmaya davet ettik. Hayvancılığa destek olsun, bir farkındalık yaratmak adına kendilerine kepek ve yem hediye ettik. Sağ olsunlar katıldılar bizi yalnız bırakmadılar."

Yarışmada birinci olan grupta yer alan Hüsna Başkan da elde ettikleri başarı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Fatma Siyah ise yarışma ödülünün hayvan yemi olduğunu öğrenince mutlu olduğunu ifade ederek, "Biz tarım ve hayvancılıkla uğraştığımız için sorular bize yönelikti ve kolaydı." dedi.

Yarışma programına Tonya Kaymakamı Timur Büyükçe, Cumhuriyet Savcısı Elif Canbaz, öğrenci, öğretmen, veliler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

trabzon, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Tonya, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tonya'da Veliler Yarıştı, Ödül Yem Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:23 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten TÜSİAD’a sert tepki AK Parti Sözcüsü Çelik'ten TÜSİAD'a sert tepki
14:40 Mansur Yavaş’ın “Adayım“ sözleri Özgür Özel’e soruldu Çok konuşulacak yanıt Mansur Yavaş'ın "Adayım" sözleri Özgür Özel'e soruldu! Çok konuşulacak yanıt
13:25 Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu Kayınpeder gelinini öldürdü, karar duruşmasına torununun sözleri damga vurdu
12:53 Almanya’da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var Almanya'da bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 yaralı var
23:27 Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı AK Partili Özlem Zengin, Meclis’te eleştirilere yanıt verdi Yeğenini Erdoğan ile tanıştırmıştı! AK Partili Özlem Zengin, Meclis'te eleştirilere yanıt verdi
23:19 Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor Teknik direktör sahayı terk etti: Tüm dünya son dakikada verdiği kararı tartışıyor
23:07 Muhalefetin ’’Zahide Yetiş’’ isyanına AK Partili Zengin’den yanıt: Dehşet işler oluyor Muhalefetin ''Zahide Yetiş'' isyanına AK Partili Zengin'den yanıt: Dehşet işler oluyor
22:56 Okan Buruk’tan Mertens’in penaltısı için olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan Mertens'in penaltısı için olay yaratacak sözler
22:03 TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı TFF, yarıda kalan Galatasaray-Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı
21:50 Eski eşinin saldırısına uğradı, canını kurtarmak için iş yerine sığındı Eski eşinin saldırısına uğradı, canını kurtarmak için iş yerine sığındı
21:23 Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic’i Zenit’e kiraladı Fenerbahçe, yeni transferi Ongjen Mimovic'i Zenit'e kiraladı
21:09 Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD’nin 51. eyaleti olmayacağız Kanada Başbakanı Trudeau: Asla ABD'nin 51. eyaleti olmayacağız
21:08 14 ilimizde eğitime kar arası 14 ilimizde eğitime kar arası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2025 16:40:52. #1.11#
SON DAKİKA: Tonya'da Veliler Yarıştı, Ödül Yem Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.