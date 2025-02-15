Topkapı Sarayı'nda Yeni Müze Açılıyor

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İSTANBUL, 15 Şubat (Xinhua) -- Topkapı Sarayı'nda bu yılın ilerleyen günlerinde aralarında Yuan ve Ming hanedanlıklarına ait nadir Çin seramiklerinin de bulunduğu "dünyanın en geniş porselen koleksiyonu"na sahip yeni bir müze açılacak.

Milli Saraylar Müdürlüğü Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman cuma günü Xinhua'ya verdiği demeçte Osmanlı İmparatorluğu'nun darphanesi olan tarihi Darphane-i Amire külliyesinin dört yıl süren restorasyonunun ardından ödüllü 1.442 Çin yapıtının da aralarında bulunduğu 4.500'ün üzerinde porselen eserin burada sergileneceğini söyledi.

"Topkapı Sarayı'nın envanterinde bulunan 22.000 porselen parçasının 12.000'ini Çin yapımı. Topkapı Sarayı, Çin dışındaki en eşsiz Çin porseleni koleksiyonu sahip" diyen Kocaman, birçok parçanın imparatorluğun en güçlü olduğu dönemlerdeki diplomatik etkileşimler ve ticaret yoluyla ülkeye geldiğini kaydetti.

Müzede eserler Çin porselenleri, Avrupa ve Asya eserleri ile Osmanlı dönemi seramikleri olmak üzere üç bölümde sergilenecek. Kocaman, seladon ve mavi-beyaz porselen içeren Çin koleksiyonunun, imparatorluğun tarihi prestijini yansıttığı söyledi.

Çin porselenlerinin Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kültürel önemine dikkat çeken Kocaman, "Bu porselen parçalar, padişahların sofrasını süslüyor, güç ve iktidarını sembolize ediyordu. Çin seramikleri bulunuyorsa bu genellikle doğrudan padişahın kendisine ait bir mekanı gösterir" dedi.

Çin porselenlerinin genellikle diplomatik hediyeler şeklinde ve ticaret yoluyla edinildiği biliniyor.

Mekan kısıtlamaları yüzünden önceleri sadece 400 adet Çin eseri sergilenebiliyordu. Sarayın 15. yüzyıldaki yerleşkesi dahilinde yer alan yeni sergi alanı, İstanbul'un Avrupa'ya olan porselen ticaretindeki köprü rolünü vurguluyor. Kocaman, "İstanbul, Çin'den sonra bu sanatın kalbinin attığı ikinci yerdi" diye ekledi.

Yıl sonuna kadar açılacak müze asırlarca süren kültürler arası etkileşim ve Osmanlı varlığına ayna tutacak.