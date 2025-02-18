Toronto Havalimanı\'nda Uçak Kazası

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MISSISSAUGA, 18 Şubat (Xinhua) -- Kanada'daki Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda bir Delta Havayolları uçağının iniş sırasında ters dönmesi sonucu 17 kişi yaralandı.

Büyük Toronto Bölgesi Havalimanları İdaresi CEO'su Deborah Flint, düzenlediği basın toplantısında pazartesi günü öğleden sonra meydana gelen kaza sırasında uçakta 76 yolcu ve 4 mürettebat olmak üzere 80 kişinin bulunduğunu ve yaralıların hastaneye kaldırıldığını söyledi.