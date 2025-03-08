Toronto Motorama Fuarı Açıldı

MİSSİSSAUGA, 8 Mart (Xinhua) -- Kanada'nın Büyük Toronto Bölgesi'ndeki Mississauga kentinde yüzlerce modifiyeli özel aracın sergilendiği 2025 Toronto Motorama Özel Otomobil ve Motor Sporları Fuarı cuma günü kapılarını ziyaretçilere açtı. Her yıl düzenlenen etkinlik üç gün boyunca ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.