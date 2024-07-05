Tosya'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Tosya'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Çevlik köyünde meydana gelen yangında Yaşar Bozkaya'ya ait 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve orman ekipleri yangına müdahale etti. Yangın sonucunda evde bulunan kümes hayvanları telef oldu. Ev sahipleri ise olaydan yara almadan kurtuldu.

05.07.2024 09:11
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Çevlik köyünde Yaşar Bozkaya'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediye İtfaiyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangında bazı kümes hayvanları da telef oldu.

Yangın esnasında evde olan Yaşar Bozkaya ve eşi, olaydan yara almadan kurtuldu.

Çevlik Köyü Muhtarı Hasan Tabak, gazetecilere, sabah saatlerinde çıkan yangına itfaiyeye haber verdikten sonra köylülerle müdahale ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tosya'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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