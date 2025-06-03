Tosya'da Otobüste 10 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolcu otobüsünün bagajına gizlenen 10 düzensiz göçmen yakalandı.

Tosya Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde durdurulan şehirlerarası yolcu otobüsü şoförünün, "Bir yabancıyı ülkeye sokma veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan arandığı tespit edildi.

Otobüste yapılan incelemede, bagajda 10 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi. Düzensiz göçmenler için sınır dışı işlemi başlatıldı.

Gözaltına alınan otobüs şoförü ise işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe göçmen kaçakçılığı iddiasıyla tutuklandı.