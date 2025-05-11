Kastamonu'nun Tosya ilçesinde sağanak nedeniyle çamurla kaplanan yolda ulaşımda aksaklık yaşandı.
Tosya-Kastamonu kara yolunun Kaleyakası mevkisinde sağanak etkili oldu.
Sağanak nedeniyle yüksek kesimlerdeki toprak kara yolunu kapladı. Çamura saplanan bazı araçlar iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Bir süre ulaşıma kapanan kara yolunda Tosya Belediyesi ve Karayolları ekipleri çalışma yürüttü.
İş makineleriyle çamurun temizlenmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
Son Dakika › Güncel › Tosya'da Sağanak Yol Aksaklığına Neden Oldu - Son Dakika
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