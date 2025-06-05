Tosya'da şehit Mustafa Kasar, kabri başında anıldı

Şehit Jandarma Piyade Asteğmen Mustafa Kasar, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kabri başında anıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1988 yılında şehit olan Jandarma Piyade Asteğmen Mustafa Kasar için Tosya Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte bulunan kabri başında anma programı düzenlendi.

Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Tosya Müftüsü Mahmut Uluşahan tarafından dua edildi.

Anma programına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Erdem Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehdi Toğrul, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Takır ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.