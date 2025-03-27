TPLF, Sanal Oylama Çağrısını Reddetti

ADDİS Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF), Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'in Tigray Geçici Bölgesel Yönetimi Başkanı Getachew Reda'nın yerini alacak yeni liderin belirlenmesi için sanal oylama yapılması çağrısını reddetti.

TPLF Başkanı Debretsion Gebremichael, dün yaptığı açıklamada, Ahmed'in sanal oylama çağrısının barış anlaşmasının ilkelerini hiçe saydığını ve tek taraflı olduğunu belirterek kararı kınadı.

Etiyopya hükümetini Pretoria Barış Anlaşması'nı ihlal etmekle suçlayan Gebremichael, hükümetin, uygun istişarelerde bulunmaksızın Tigray'a liderlik empoze etmeye çalıştığını ve buna yetkisinin olmadığını savundu.

Etiyopya hükümeti ile Tigray güçleri arasındaki iki yıllık savaşı sona erdiren, 2022'deki barış anlaşması çerçevesinde atanan Tigray Geçici Bölgesel Yönetimi Başkanı Reda'nın görevden alınmasının ardından yapılan sanal oylama çağrısı gerilime neden oldu.

Reda, Tigray eyaletinde önemli bölgelerin ele geçirilmesinin ardından görevden alınmış, Reda'nın müttefikleri ise bu durumu "darbe" olarak tanımlamıştı.

Başbakan Ahmed, sanal oylama önerisinde bulundu

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Tigray Geçici Bölgesel Yönetimi Başkanı Getachew Reda'nın yerini alacak yeni liderin belirlenmesi için sanal oylama yapılmasını önermişti.

Ahmed, eyalettekilerden, bölgenin yeni liderinin kim olması gerektiğini e-posta yoluyla önermelerini istemiş ve geçici yönetimin iki yıllık görev süresinin bir yıl daha uzatılacağını söylemişti.

Etiyopya hükümeti 17 Mart'ta, Etiyopya'nın kuzeyindeki Tigray bölgesindeki çatışmaların yeniden başlamasını önlemek için acil uluslararası destek çağrısında bulunmuştu.

Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos, Kasım 2022'de, çatışmaların sona erdirilmesine ilişkin imzalanan barış anlaşmasına sadık kalınması gerektiğini belirtmişti.