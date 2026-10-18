Trabzon Akçaabat'taki Uçarsu Göleti gelecek yıl hizmete girip içme suyu sağlayacak - Son Dakika
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Trabzon Akçaabat'taki Uçarsu Göleti gelecek yıl hizmete girip içme suyu sağlayacak

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Trabzon Akçaabat\'taki Uçarsu Göleti gelecek yıl hizmete girip içme suyu sağlayacak
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yapımı süren Uçarsu Göleti'nin gelecek yıl hizmete alınması planlanıyor. Göletin gövdesinin yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor; Akçaabat, Derecik ve Akçaköy çevresindeki yerleşimlerin içme suyu ihtiyacına katkı sağlaması bekleniyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yapımı süren Uçarsu Göleti'nin gelecek yıl hizmete alınarak kentin içme suyu ihtiyacına katkı sağlaması hedefleniyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile Akçaabat ilçesine bağlı Uçarsu Mahallesi'nde yapımı devam eden gölette incelemelerde bulundu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Genç, geçmişte yaşanan su sıkıntılarının ardından göletin yapım çalışmalarının hızlandırılması için girişimlerde bulunduklarını belirtti.

Trabzon'un su stresi yaşayan iller arasında yer aldığını aktaran Genç, gelecek yıl hizmete alınması planlanan göletin kent için önemli bir içme suyu kaynağı olacağını ifade etti.

Genç, göletin Akçaabat'ın yanı sıra Derecik ve Akçaköy çevresindeki yerleşimlerin su ihtiyacına da katkı sağlayacağını dile getirerek, yatırımın turizm açısından da önemli bir potansiyel taşıdığını vurguladı.

Bölgede bulunan Uçarsu Şelalesi'ne değinen Genç, göletle birlikte oluşturulacak yeni şelalenin ve çevresindeki doğal güzelliklerin bölgenin turizm potansiyelini artıracağını kaydetti.

DSİ Genel Müdürü Balta da göletin özellikle yaz aylarında yaşanan içme suyu ihtiyacının karşılanması açısından önem taşıdığını bildirdi.

Göletin gövdesini yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerine işaret eden Balta, gelecek yıl açılışını gerçekleştirmeyi planladıklarını belirtti.

İncelemelerde Genç ve Balta'ya, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, DSİ 22. Bölge Müdürü Fatih Kişi ve ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA
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