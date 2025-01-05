Trabzon'da 2024 Yılında 2134 Çiftin Nikahı Kıyıldı - Son Dakika
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Trabzon'da 2024 Yılında 2134 Çiftin Nikahı Kıyıldı

Ortahisar Belediyesi, 2024 yılında 156'sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 2134 çiftin nikahını kıydığını açıkladı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, yuva kuran çiftlere mutluluk diledi.

05.01.2025 14:44  Güncelleme: 15:03
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(TRABZON)- Ortahisar Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2024 yılında, 156'sı yabancı uyruklular olmak üzere toplam 2 bin 134 çiftin nikahını kıyıldı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Bir yuvanın kurulmasına şahit olmak gerçekten de çok mutluluk verici bir olay. Birlikte bir hayat sürdürmek niyetiyle evlenen, yuva kuran bütün çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

Ortahisar Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından 2024 yılında, 156'sı yabancı uyruklular olmak üzere toplam 2 bin 134 çiftin nikahını kıyıldı. Başkan Kaya, şunları söyledi:

"Çiftlerimizin davetlerine mümkün olduğunca katılmaya gayret ediyoruz. Yoğun mesaimiz arasında çiftlerimizi en mutlu, en özel günlerinde yalnız bırakmıyor, mutluluklarına, sevinçlerine ve heyecanlarına ortak oluyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Bir yuvanın kurulmasına şahit olmak gerçekten de çok mutluluk verici bir olay. Birlikte bir hayat sürdürmek niyetiyle evlenen, yuva kuran bütün çiftlerimize ömür boyu mutluluklar diliyorum. Evlendirme Memurluğu'muz, geride kalan yılda 156'sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 2 bin 134 çiftin nikahını kıydı. Haftanın 7 günü yoğun mesai harcayarak nikah taleplerini büyük bir titizlikle yerine getiriyorlar. Ben kendilerine yoğun gayretlerinden dolayı bir kez daha teşekkürlerimi iletiyorum."

Çok sayıda Suriye ve Afganistan uyruklunun yaşadığı Trabzon'da, 23 nikahla Afganistan vatandaşları ilk sırayı alırken ikinci sırayı 22 nikahla Suriye vatandaşları aldı. Üçüncü sırayı 17 nikahla Rusya vatandaşları, dördüncü sırayı ise 16 nikahla Almanya vatandaşları aldı.

Evlendirme Memurluğu tarafından 2024 yılında toplamda 34 farklı ülkeden kişilerin nikahı kıyıldı. Yabancı ülke vatandaşları olan çiftler, yasal süreçleri tamamladıktan sonra tercümanlar eşliğinde memurluğa başvurarak nikahlarını kıyabiliyor. Nikah memurları, son yıllarda yabancı uyrukluların nikah başvurularının artmasını, komşu ülkelerde meydana gelen iç savaşlara ve Trabzon'da artan turizm faaliyetlerine bağlıyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da 2024 Yılında 2134 Çiftin Nikahı Kıyıldı - Son Dakika

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