Trabzon'da 44 Aranan Yakalandı

Trabzon'da, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 44 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Ekipler, haklarında farklı suçlardan 3 ay ile 8 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 25 kişiyi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından ceza ve infaz kurumuna teslim edildi, diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.