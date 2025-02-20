Trabzon\'da Ahşap Ev Yandı

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TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde 2 katlı ahşap ev yandı.

Köprübaşı ilçesi Büyükdoğanlı Mahallesi'nde, Mustafa Bulut'a ait 2 katlı ahşap evde dün gece saatlerinde yangın çıktı. Alevleri fark eden Bulut, aile fertleriyle birlikte evi tahliye etti. Aile, ahırda bulunan küçük ve büyükbaşları kurtarıp, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Karla kaplı yollardan güçlükle geçerek bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Yangın cep telefonuyla görüntülendi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.