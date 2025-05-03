Trabzon\'da Başarılı Gazetecilere Ödül

TRABZON, -TRABZON Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) '2024 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması'nda Demirören Haber Ajansı Trabzon Bürosu'ndan Selçuk Başar ile Nurgül Günaydın, 'haber' ve 'spor fotoğrafı' dallarında başarı ödülüne layık görüldü.

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen '2024 Yılının Başarılı Gazetecileri Yarışması' sonuçlandı. TGC Suavi Kaptan Lokali'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıklanan başarı ödüllerinde; çeşitli kategorilerde 41 eserin yer aldığı yarışmada, Demirören Haber Ajansı Trabzon Bürosu 2 ödül kazandı. Trabzon Bürosu muhabirlerden Selçuk Başar, haber kategorisinde "'Altın madeninde 'liç yığını' aşımı felaketi getirdi" başlıklı haberiyle, Nurgül Günaydın da İstanbul'da oynanan Beşiktaş- Trabzonspor derbisinde Svensson ile Bardhi arasında yaşanan ve bordo mavililerin penaltı beklediği pozisyona dair çektiği enstantane fotoğraf kareleriyle spor fotoğrafı dalında başarı ödülüne layık görüldü. Ödüller düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.