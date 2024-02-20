Trabzon\'da Dernekler Bilgi Sistemi tanıtıldı

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Trabzon'un Of ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) tanıtıldı.

Trabzon İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünce Of Belediye Konferans Salonunda, "Kamu Sivil Toplum İş Birliği ile Geleceğe Yürüyoruz" projesi kapsamında çalıştay organize edildi.

Trabzon İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Yunus Karaman, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin toplum adına çok güzel işler yaptıklarını söyledi.

Toplumsal yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerinin verildiğini belirten Karaman, "Depremde, selde, yangında ve toplumu ilgilendiren tüm alanlarda sizler karşılık beklemeden çalışıyorsunuz. Çalışmalarınızı mutlaka topluma anlatın. Toplum kimin ne yaptığını bilsin, bilsin ki bu güzellikler çoğalarak artsın." dedi.

Karaman, çalışmalarda şeffaf olunmasının önemine işaret ederek, "Her şeyinizi kayıt altına alın ki yarın sizler için kimse olumsuz bir şey konuşmasın. Bu duygularla çalıştayımızın hayırlı ve başarılı geçmesini temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer'in de katıldığı çalıştay, "daha güçlü teknolojik altyapı", "kullanıcı dostu ara yüzü", "zaman ve mekandan bağımsız kullanım" gibi çeşitli başlıklarındaki sunumla tamamlandı.