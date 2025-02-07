Trabzon\'da Devrilen Araçta Anne ve Oğul Yaralandı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde site bahçesine devrilen otomobildeki anne ve oğlunun yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Çukurçayır Mahallesi'nde önceki gün T.Ş'nin (36) park etmeye çalıştığı 34 MAS 737 plakalı otomobilin kontrolden çıkarak bir sitenin bahçesine devrildiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Sitenin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, park etmeye çalışılan aracın kontrolden çıkarak yamaçtaki demir korkuluklara çarpıp sitenin bahçesine devrilmesi yer alıyor.
Kazada yaralanan anne ve oğlu M.Ş'nin, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ndeki tedavileri devam ediyor.
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