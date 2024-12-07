Trabzon'da Döviz Bürosu Soyuldu - Son Dakika
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Trabzon'da Döviz Bürosu Soyuldu

Trabzon\'da Döviz Bürosu Soyuldu

Ortahisar'da bir döviz bürosu, 390 bin dolar ve 185 bin avro ile soyuldu. Soruşturma başlatıldı.

07.12.2024 16:49
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir döviz bürosu kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce soyuldu.

Kemerkaya Mahallesi Atatürk Alanı'ndaki döviz bürosuna gece saatlerinde giren hırsız ya da hırsızlar, açtıkları kasadan 390 bin dolar ile 185 bin avroyu alarak kaçtı.

Sabah saatlerinde döviz bürosunu açan iş yeri sahipleri, kasadaki paranın yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince hırsız ya da hırsızların yakalanması için başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Döviz Bürosu Soyuldu - Son Dakika

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