Trabzon'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Trabzon'da 3 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçün önlenmesine yönelik çalışmalarda, ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 3 düzensiz göçmen yakalandı.

Bu kişiler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.