Trabzon'da eğitim ortamlarında iletişim konulu etkinlik düzenlenecek - Son Dakika
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Trabzon'da eğitim ortamlarında iletişim konulu etkinlik düzenlenecek

Trabzon\'da eğitim ortamlarında iletişim konulu etkinlik düzenlenecek

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretme ve Öğrenme Merkezi tarafından düzenlenecek olan 'Doğal Bir İhtiyaç Olarak Eğitim Ortamlarında İletişim' konulu etkinliğe, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet Yazıcı konuşmacı olarak katılacak. Etkinlik, 30 Nisan Salı günü saat 14.00'de KTÜ Fen Fakültesi Nazım Terzioğlu Amfisi'nde gerçekleştirilecek.

16.04.2024 11:31  Güncelleme: 11:32
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Trabzon'da, "Doğal Bir İhtiyaç Olarak Eğitim Ortamlarında İletişim" konulu etkinlik organize edilecek.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretme ve Öğrenme Merkezince düzenlenecek etkinliğe, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hikmet Yazıcı, konuşmacı olarak katılacak.

Etkinlik, 30 Nisan Salı günü saat 14.00'de KTÜ Fen Fakültesi Nazım Terzioğlu Amfisi'nde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da eğitim ortamlarında iletişim konulu etkinlik düzenlenecek - Son Dakika

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