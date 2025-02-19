Trabzon'da Eğitime 2 Gün Ara

Güncel

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Trabzon il genelinde 2 gün, Artvin'in Şavşat ilçesinde ise 1 gün eğitime ara verildi.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 20 ve 21 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 2 gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görev yapan engelliler, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Artvin

Artvin'in Şavşat ilçesinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Şavşat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde kar yağışının devam ettiğine işaret edildi.

Yağış nedeniyle buzlanma tehlikesinin olduğu belirtilen açıklamada, eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

Kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.