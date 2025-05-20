Trabzon'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, Ortahisar ilçesinde "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek" suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.
Yapılan çalışmalarda, "fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama" suçlarından 5 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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