Trabzon'da Hafif Raylı Sistem Toplantısı - Son Dakika
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Trabzon'da Hafif Raylı Sistem Toplantısı

Trabzon\'da Hafif Raylı Sistem Toplantısı

Trabzon'da hafif raylı sistem projesi için toplantı düzenlenecek, güzergah incelenecek.

16.12.2024 15:46
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Trabzon'da yapılması planlanan hafif raylı sistem projesi için toplantı düzenlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ihaleyi kazanan Yüksel Proje A.Ş yetkilileri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün'ün yarın proje detaylarını görüşmek üzere Trabzon'a geleceği belirtildi.

Güzergahta yapılacak incelemenin ardından proje detaylarının görüşüleceği bir toplantı düzenleneceği, alternatif üç güzergahtan birine karar verileceği ifade edildi.

Yer teslimiyle birlikte firmanın çalışmalarına başlayacağı, yaklaşık bir yıl sürecek çalışma sonucunda zemin etüdü, kavşak düzenlemeleri ve duraklar gibi raylı sistemin detaylı uygulama projesinin hazırlanacağı kaydedildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, bir yıl sonra kazma vurmayı hedeflediklerini belirterek, "Firma Akçaabat- Yomra arasındaki bütün güzergahın uygulama projesini hazırlayacak. Ancak biz ilk etapta Akyazı-Havalimanı arasını faaliyete geçirmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Politika, trabzon, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

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