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Trabzon'da ilginç evlilik ilanı - Son Dakika
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Trabzon'da ilginç evlilik ilanı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde şehir merkezinde bir direğe yapıştırılan evlilik ilanı, kriterleriyle dikkat çekiyor. İlanda yer alan şartlar arasında 'Cemaatlerle ilişiği olmayan, cesur, akıllı, sosyal medya bağımlılığı olmayanlar' gibi özellikler bulunuyor. Vatandaşlar ise ilanı ilginç ve şaşırtıcı buluyor.

Trabzon\'da ilginç evlilik ilanı
30.12.2023 - 23:50,
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Böyle evlilik ilanı görülmedi

Trabzon şehir merkezinde bir direğe yapıştırılan evlilik ilanını gören dönüp tekrar okuyor

Kriterler arasında "Cemaatlerle ilişiği olmayan, cesur, akıllı, sosyal medya bağımlılığı olmayanlar" gibi şartlar yer alıyor

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde şehir merkezinde bir direğe yapıştırılan evlilik ilanını görenler dönüp tekrar okuyor. İlandaki kriterler arasında yer alan şartlar ise "Yok artık" dedirttirecek cinsten.

Evlilik ilanındaki kriterler arasında "Cemaatlerle ilişiği olmayan, dürüst, cesur, akıllı, Sosyal Medya bağımlılığı olmayan" gibi şartlar yer alırken, yazıyı okuyanlar ise ilanı ilginç ve şaşırtıcı buluyor.

Atatürk Alanında bir direğe yapıştırılan 'Evlilik ilanı' yazısı görenlerin ilgisini çekiyor. A4 kağıdı büyüklüğündeki ilanda "Derin Devlet (Gladyo) ve cemaatlerle ilişiği olmayan, dürüst, cesur, akıllı, ve ahlaki değerlere önem veren, sosyal medya bağımlılığı olmayan, alkol ve sigara alışkanlığı olmayan eş arayışım söz konusu" bilgileri yer alıyor. Yazının devamında şahıs kendi özellikleri ile ilgili olarak ise "Kendimi özetlemek gerekirse; siyasi adaylıklar söz konusu, yüksek lisans mezunu, sporlar eğitmeni, yaş 41, küffarla savaş halinde" ifadelerine yer verdi.

Yazının en alt kısmında ise Muhammet Ali Canca'ya ait sosyal medya hesapları yer alırken, bazı vatandaşlar evlilik ilanını ilginç ve şaşırtıcı buldu.

Vatandaşlardan Salih Çevik, "İlginç bir şey, şaşırtıcı tam olarak anlayamadım ne demek istiyor. İlginç ilk defa böyle bir şeye rastlıyorum" ifadelerini kullanırken Ercan Arslan isimli vatandaşta, "pek bir şey anlamadım ne demek istiyor. Nasıl bir eş arama şekli anlayamadım. Ne hallere geldik, memleket ne hallere düştü artık evlilik ilanlarını direklere yapıştırıyorlar. Çok ilginç, bu iyi bir durum değil gidişat iyi değil. İnsanlar şaşırmış durumda" diye konuştu.

Muzaffer Hellaç adlı vatandaş ise ilk kez böyle bir şeye tanık olduğunu ifade ederek "Böyle bir ilana hiç rastlamadım. Komik karşılıyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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