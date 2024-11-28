Trabzon'da Kaçak Telefon Operasyonu

Trabzon'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 23 cep telefonu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Ortahisar ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde, B.Ö'ye ait otomobilde arama yapıldı.
Aramalarda, gümrük kaçağı 23 cep telefonu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan B.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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