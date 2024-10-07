Trabzon'da Kahverengi Kokarca Mücadelesi - Son Dakika
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Trabzon'da Kahverengi Kokarca Mücadelesi

Trabzon\'da Kahverengi Kokarca Mücadelesi

Trabzon'da fındık gibi ürünlere zarar veren kahverengi kokarcayla mücadele için çalışmalar sürüyor.

07.10.2024 16:21
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Trabzon'da fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine zarar veren kahverengi kokarcayla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ortahisar Ziraat Odası ve Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesince zararlıyla mücadele çalışmalarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ortahisar Ziraat Odasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Tarım ve Orman Bakanlığının kokarcayla ilgili eylem planına göre hareket ettiklerini belirtti.

Kahverengi kokarcanın doğal düşmanının samuray arısı olduğuna işaret eden Kaplan, "Bakanlığımız samuray arısını üretip doğaya saldı. Çeşitli planlamalar yapıyoruz. Bu sene tuzaklarımızı belirlediğimiz yerlere astık ve ilaçladık. Bu hafta itibarıyla kışlakların ilaçlanması gündemimizde." ifadesini kullandı.

Kaplan, köylerde ilaçlama eğitimlerinin başladığını da kaydederek, "Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, ziraat odalarının verdiği destekle satın aldığımız ilaçları bu bölgelere kanalize edeceğiz. Bizim en yoğun, en sıkıntılı olduğumuz ilçeler Sürmene'den Beşikdüzü'ne kadar, sahildeki 9 ilçe. 300-400 rakımın altında kalan kısımlarda bu tehlike ile karşı karşıyayız." bilgisini paylaştı.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Sağır da kokarca ile mücadelede gerekli çalışmaları yürüttüklerini vurgulayarak, "Kendi iş gücümüzle 600 noktaya ilaçlama faaliyeti gerçekleştirdik. Kışlakları kendimiz temin ederek, ekiplerimizle ilaçlama yapacağız." ifadelerini kullandı.

Ziraat Odası Başkanı Mustafa Bekar, 2017'de Çin'den Gürcistan'a, Gürcistan'dan da Karadeniz Bölgesi'ne yayılmaya başlayan çok tehlikeli zararlı ile karşı karşıya olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Önemli olan iyi tespit yapmak, doğanın dengesini bozmadan bu zararlıyla mücadele etmek. Tüm paydaşlar, böyle zamanlarda birlik beraberlik içinde güç birliği yaparak olaya müdahale etmelidir. Trabzon'da yaygın şekilde kokarca ile mücadelemiz sürüyor. Bununla ilgili 3-4 çeşit mücadelemiz var. Bu mücadelelere adım adım kararlı şekilde devam ediyoruz. Biyolojik, fiziksel ve kimyasal mücadeleleri zamanında yapmak çok önemli. Çalışmalarımız el birliği ile güçlü bir şekilde devam edecektir."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, trabzon, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Kahverengi Kokarca Mücadelesi - Son Dakika

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