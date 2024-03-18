Trabzon'da karayolunda heyelan
Of- Hayrat Karayolu'da meydana gelen çökme sonrası gece ulaşıma kapanan yol sabah saatlerinde tek taraflı olarak trafiğe açıldı
TRABZON - Trabzon'un Of ile Hayrat ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda dün gece heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu meydana gelen çökme sonrası karayolu ulaşıma kapanırken, sabah saatlerinde yapılan çalışma ile yol tek taraflı olarak trafiğe açıldı.
Of-Hayrat Karayolu çalışması sırasında dün itibariyle yolda kayma meydana geldi. Yol çalışması ve yağmurunda etkisiyle oluşan yol kayması sonucu herhangi bir can ve mal kaybı oluşmadı. Tek taraflı ve tali yollardan kontrollü bir şekilde trafiğe açılan yolda, duvar yapım çalışmaları sürüyor.
Yaklaşık iki aydır yol yapım çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden yol yapım firma sahibi Hasan Taşkara, "İki gündür bu mevkide taş duvar çalışması yapıyorduk. Temeli döktük. İki gündür yağmurunda etkisiyle duvarın arkasında kayma oldu. Herhangi bir olumsuzluk yok. Kontrollü olarak trafikte geçişleri sağlıyoruz. Bu gün akşama kadar yolu trafiğe tamamen açmayı planlıyoruz" dedi.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da karayolunda heyelan sonrası yol trafiğe açıldı - Son Dakika
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda araması olan yabancı uyruklu zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliğinin yakalama kararı verdiği şüpheliyi Melikgazi ilçesinde yakaladı.
AK Parti Hafik İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katılan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere uzun ömürler diledi. Güler, Hafik'e doğal gaz temel atma törenine katıldıklarını ve ilçenin yaşam kalitesini artıracak hizmetler yapacaklarını belirtti. Ayrıca, Sivas ve Hafik ilçesiyle ilgili cezaevi projeleri olduğunu ve Hafik Belediye Başkan adayı Habip Görler'e destek istedi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tütün satışı yapan bir şahıs, çuvalın içine peçete koyarak dolandırma girişiminde bulundu. Mağdur ağabey ve kardeşi tarafından darp edilen şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Yukarıbalcılar köyünde meydana gelen trafik kazasında araç şarampole yuvarlandı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumu iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Menemen Serbest Bölgesi'nin kurulma çalışmalarının tamamlandığını ve Cumhurbaşkanlığına sevk edileceğini açıkladı. Bakan Bolat ayrıca, Batı Anadolu Serbest Bölgesi için 2 milyar dolarlık yatırım yapılacağını ve 200 fabrikanın kurulacağını belirtti. İzmir'in ticaret, iş, yatırım, finans ve turizm başkenti olması hedeflenirken, İzmir'in ihracat rakamlarının artırılması için çalışmalar yapılacağı ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i seçim zaferinden dolayı kutladı. Erdoğan, Türkiye ile Rusya ilişkilerinin olumlu seyrinin devam edeceğine inandığını belirterek, Türkiye'nin Ukrayna'da müzakere masasına dönülmesi konusunda her türlü kolaylaştırıcı rolü oynamaya hazır olduğunu ifade etti.
Manisa'da iki grup arasında çıkan pala ve satırlı kavganın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Bandırma Koyunculuk Araştırma Müdürlüğü, çalışanları ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirdiği iftar programında bir araya geldi. Programda, çocuklara renkli uçan balonlar ve pamuk şekerler dağıtılarak minik misafirlerin yüzlerinde tebessümler oluşturuldu. İftarın ardından dualar eşliğinde bereketin paylaşıldığı anlar yaşandı. Müdür Veske, programa katılan herkese desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, gelecek yıllarda da benzer etkinliklerin düzenleneceğini müjdeledi.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde kurusıkı tabanca ile oynayan 16 yaşındaki C.A. ve O.D., tabancanın ateş alması sonucu ellerinden yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı çocuklar Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?