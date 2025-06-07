Trabzon'da Otelde Yangın

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 7 katlı otelin elektrik panosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yalıncak mevkisindeki otelin giriş katında ilk belirlemelere göre, elektrik panosundan kaynaklı yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, oteldekilerin tahliyesinin ardından duman yükselen panoya müdahale ederek yangını söndürdü.
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