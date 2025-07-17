Trabzon\'da Park ve Yeşil Alan Düzenlemeleri Devam Ediyor

Trabzon'da park ve yeşil alanlarda kapsamlı bakım ve düzenleme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şehrin her noktasını güzelleştirecek çalışmalara ara verilmeden devam edildiği belirtildi.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerin bu kapsamda bitki dikme, bitki üretimi, çim biçme, budama, zemin onarımı, temizlik, ahşap, ferforje boyama, sulama ve ilaçlama gibi birçok çalışma gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, ara refüjler ve parkların da mevsim çiçekleriyle donatıldığı ifade edildi.

Açıklamada, ekiplerin 939 bin 288 çiçek, 12 bin 918 çalı ve 681 ağaç dikimi yaptığı vurgulanarak, 26 bin 28 de bitki üretimi gerçekleştirildiği kaydedildi.

Vatandaşların ve ziyaretçilerin şehirde daha güzel ve huzurlu vakit geçirmesinin önemsendiğine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Daha temiz ve ferah bir şehirde vakit geçirmeleri için dur durak bilmeden faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Şehrimizin her noktasını daha güzel ve temiz hale getiriyoruz. Bu noktada çalışmalarımız sürecek. Vatandaşlarımıza ve misafirlerimize keyifli bir yaz diliyoruz."