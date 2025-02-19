Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki iş yerinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Değirmendere Mahallesi'nde yangın söndürme malzemeleri satan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Hasarın da meydana geldiği olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da Patlama: 2 Yaralı - Son Dakika
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