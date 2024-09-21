Trabzon'da Sağanak Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trabzon'da sağanağın 24 Eylül Salı gününe kadar sürmesinin beklendiğini bildirilerek, heyelan tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, kentte sağanağın salıya kadar aralıklı ve yer yer kuvvetli olarak devam edeceği belirtildi.

Kentte yağış nedeniyle toprak neminin doygunluğa ulaştığı ifade edilen açıklamada, toprak kayması tehlikesi bulunduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, vatandaşların ve ilgili kurumların dikkatli ve tedbirli olması istendi.