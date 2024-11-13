Trabzon'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ortahisar ilçesinde M.D'nin aracında arama yapıldı.
Aramada, 50 litre sahte içki, 60 litre bandrolsüz etil alkol ve 15 şişe alkol yapım kiti ele geçirildi.
Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?