Trabzon Yomra\'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Trabzon'un Yomra ilçesinde sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede sahte alkol imal ve satışının yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Ekiplerce, şüphelinin evinde yapılan aramada 29 litre sahte içki, 15 litre bandrolsüz etil alkol, 6 alkol yapım kiti ve 30 fişek ele geçirildi.
Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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