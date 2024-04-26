Trabzon Yomra'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Trabzon Yomra'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Trabzon Yomra\'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Trabzon'un Yomra ilçesinde, sahte içki imal ve satışının yapıldığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Şüphelinin evinde yapılan aramada 29 litre sahte içki, 15 litre bandrolsüz etil alkol, 6 alkol yapım kiti ve 30 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında soruşturma devam ediyor.

26.04.2024 11:26
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Trabzon'un Yomra ilçesinde sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, ilçede sahte alkol imal ve satışının yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Ekiplerce, şüphelinin evinde yapılan aramada 29 litre sahte içki, 15 litre bandrolsüz etil alkol, 6 alkol yapım kiti ve 30 fişek ele geçirildi.

Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Yomra'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzon Yomra'da sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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