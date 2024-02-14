Trabzon'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Trabzon\'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Trabzon'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Akçaabat ilçesinde H.A'nın (73) evinde sahte içki imal ettiği ve sattığı tespit edildi. H.A'nın evinde yapılan aramada, 25 litre bandrolsüz etil alkol, 2 şişe anason aroması ve 33 litre sahte içki ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

14.02.2024 10:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçaabat ilçesinde H.A'nın (73) evinde sahte içki imal ettiğini ve sattığını belirledi.

H.A'nın evinde yapılan aramada, 25 litre bandrolsüz etil alkol, 2 şişe anason aroması, 33 litre de sahte içki ele geçirildi.

Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Akçaabat, Trabzon, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2024 10:31:31. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement