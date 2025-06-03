Trabzon'da Şiddetli Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Trabzon şiddetli yağış: Yollar göle döndü, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti

TRABZON - Trabzon şehir merkezinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Yağış sonrası şehirde birçok yol, cadde ve sokakta rögarların taşması sonucu ortalık göle dönerken, araçlar ve yayalar güçlükle ilerledi. Birçok ev ve iş yerinin yanı sıra çok sayıda sitenin otoparklarından su baskınları ihbarları alınırken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri gelen su baskınları ihbarlarına yetişmeye çalıştı. Yağışların şiddetini kaybetmemesi halinde sel, taşkın ve heyelanların yaşanmasından endişe duyulurken, özellikle ana arterlerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Toklu Mahallesi'nde yaşanan dere taşkını sonucu bir ahıra su basması sonucu çok sayıda koyunun telef olduğu öğrenilirken, şehir merkezi şiddetli yağışa teslim oldu.