Trabzon'da Şiddetli Yağış Sel Getirdi

Trabzon'da yaşanan selin geliş anları güvenlik kamerasında

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Beşirli mahallesinde önceki gün etkili olan şiddetli yağışın yol açtığı sel ve su baskınları güvenlik kameralarına yansıdı. Dakikalar içerisinde suya gömülen eski Devlet Sahil Yolu'nda güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde vatandaşlar kendi imkanları ile rögar kapaklarını temizlemeye çalıştı. İş yerlerinde milyonlarca liralık maddi hasar oluştu.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde önceki gün sabah saat 08.30 sıralarından öğle saat 11.30'a kadar aralıksız yağan yağmur şehir merkezinde birçok yol, kavşak, alt geçidin sular altında kalmasına neden oldu. Çok sayıda araç yollarda ve otoparklarda oluşan su birikintileri içinde mahsur kalırken, yağmurun en etkili olduğu yerler arasında Beşirli mahallesi yer aldı. Şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, sel sularının kapladığı sahil yolu güvenlik kameralarına yansıdı. Dakikalar içerisinde suya gömülen sahil yolunda vatandaşlar kendi imkanları ile rögar kapaklarını temizlemeye çalıştı. Zor anların yaşandığı su baskının ardından işyerlerinde milyonlarca liralık zarar oluştu. Bir yandan temizlik çalışmaları sürerken diğer yandan ise hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

"Tsunami gibi vurdu gitti"

50 yıllık emeğinin su baskını nedeniyle gittiğini belirten esnaf Sıtkı Temizel, "Dere birden geldi asfaltı doldurdu. Birden geldi bize zaman tanımadı. Müdahale edemedik. Kum torbalarını yığdık ama müdahale edemedik. 50 yıllık emeğimiz heba oldu gitti. Tsunami gibi vurdu gitti. Temizlik çalışması yapıyor. Ancak 6 ayda temizlenir. 3-4 günde temizlenecek bir şey değil" dedi.

İş yerinde maddi zararının olduğunu kaydeden Nurettin Temizel de "35 yaşındayım ilk kez böyle bir felaket görüyorum. Allah kimsenin başına göstermesin. Suyu önüne geçemeyiz ama önlem alabiliriz. Allah beterinden saklasın. Suyun gelmesi bir anda oldu. Maddi zararımız oldu" ifadelerini kullandı.